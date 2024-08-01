Путин пообещал госнаграды возвращенным по обмену россиянам

Российские граждане, которые вернулись в страну в результате обмена заключенных, будут представлены к государственным наградам. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, слова которого передает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Путин встретил их в аэропорту, когда они прилетели из Анкары. Российский лидер поздравил освобожденных с возвращением домой. Он пообещал увидеться вновь и «поговорить о будущем».

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До этого появилось видео посадки в самолет обменянных из России граждан. ФСБ также показала другой фрагмент операции по обмену заключенных.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.