Пожар на нефтезаводе в Омске ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В сообщении уточнили, что автоматическая система пожарной безопасности завода зафиксировала возгорание во вспомогательном помещении насосной. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и сотрудники пожарной службы оперативно справились с огнем.

В пресс-службе подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме», — отметили на предприятии.

О том, что на территории нефтезавода в Омске произошел крупный пожар, сообщил в четверг, 1 августа Telegram-канал 112. По его данным, пламя охватило установку АВТ-10, предназначенную для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута. По информации представителей СМИ, площадь пожара составила 300 кв. м.

Ранее в Самарской области загорелось здание, в котором находится предприятие «Куйбышевазот».