Поцеловавший российскую школьницу мигрант отправится в колонию

Иностранец, поцеловавший школьницу под Обнинском, признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14 лет». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

Суд установил, что в феврале 2024 года девочка возвращалась с катка и проходила рядом с железнодорожным вокзалом, когда сзади к ней подкрался незнакомец, схватил ее и поцеловал. Школьница рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Злоумышленника оперативно задержали: им оказался 39-летний гражданин Узбекистана.

Суд приговорил иностранца к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

До этого жительница микрорайона Текстильщики в Москве заявила в правоохранительные органы на дезинфектора, приехавшего к ней в квартиру травить тараканов, обвинив его в изнасиловании.

Ранее в Москве мужчина ограбил и изнасиловал девушку во дворе жилого дома.