Отчим изнасиловал 15-летнюю падчерицу в день ее рождения

Житель Ирландии получил девять лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетней падчерицей. Мужчина изнасиловал девочку в ее день рождения. Об этом сообщает портал Irish Independent.

Судебный процесс по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней завершился в Дублине. Заявительницей выступила 36-летняя женщина, которая обвинила своего отчима в изнасиловании. На момент совершения преступления пострадавшей было 15 лет.

Ирландка рассказала, что ее отчим Энтони Бирн впервые проявил к ней нездоровый интерес в 2002 году. В день своего рождения Ким Джордан находилась с семьей на отдыхе. Когда девочка принимала душ, в кабинку вошел отчим и надругался над ней. Второй эпизод насилия произошел спустя несколько месяцев.

Став взрослой, жертва изнасилования решила наказать мужчину и добиться уголовного преследования. В ходе расследования дела обвиняемый заявил, что вступил в интимную связь с падчерицей по обоюдному согласию и считал, что его с девочкой связывают романтические отношения. Суд не счел его доводы убедительными и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Ранее российская школьница рассказала об изнасилованиях отчимом спустя шесть лет.