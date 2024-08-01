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На Байкале спасли китайского туриста, который сорвался со скалы и повис

В Иркутской области спасли китайского туриста, сорвавшегося с тропы

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Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ/VK

На озере Байкал сотрудники МЧС оказали помощь путешественнику из Китая, который повис на крутом склоне скалы. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе мыса Сытый, путешественник из КНР оступился на тропе, сорвался и повис на крутом скалистом склоне. На помощь ему пришли спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда.

С помощью альпинистского снаряжения туриста сняли со склона и по безопасному маршруту вывели пострадавшего к катеру МЧС, после чего доставили в поселке Листвянка.

До этого сообщалось, что в Сочи туристка выжила после падения с высоты десяти метров, женщине понадобилась помощь спасателей. Женщина вместе со спутником отправились в однодневный поход, который не зарегистрировали. Во время него произошел несчастный случай, пострадавшую нашли в труднодоступном месте, выше слияния рек Сочи и Агвы.

Ранее в Сочи семейная пара спускалась с горы по навигатору и заблудилась.

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