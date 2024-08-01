Двое москвичей похитили молодого человека в Челябинске ради 500 тысяч рублей

В Челябинске два 27-летних москвича похитили 23-летнего молодого человека и потребовали у его сожительницы выкуп. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По предварительной информации Telegram-канала, инцидент произошел 29 июля на улице Энгельса. Двое мужчин усадили молодого человека в автомобиль и скрылись, а затем вышли на связь с его сожительницей и потребовали у нее выкуп размером в 500 тысяч рублей.

У сожительницы похищенного не оказалось такой суммы денег и она обратилась в правоохранительные органы. Позже злоумышленников удалось задержать во время передачи выкупа.

Вымогателям избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Новосибирске нашли местного жителя, похищенного бандой из десяти человек. Злоумышленников задержали, но местонахождение потерпевшего оставалось неизвестным. Выяснилось, что мужчина испугался и прятался в безопасном месте.

Ранее в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа.