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Региональные фермеры продали более 3 тысяч тонн ягод в столице

Клубника стала самым популярным товаром региональных фермеров в столице

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Depositphotos

В этом сезоне фермеры из регионов продали более 3 тыс. тонн ягод в столице, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он отметил, что клубника стала самым популярным товаром.

«Всего было реализовано около 2,5 тыс. тонн клубники», — сказал Немерюк.

В этом году в Москве региональные фермеры продавали 11 видов ягод, а количество точек продаж увеличилось до 250.

Всего этим летом с 20 мая по конец июля продавалась клубника из 40 российских регионов.

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