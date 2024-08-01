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Работник российской комиссионки с другом инсценировали ограбление и попались полиции

В Якутске работника комиссионки и его друга уличили в инсценировке ограбления

В Якутске 19-летнего работника комиссионки и его 21-летнего друга уличили в инсценировке ограбления торговой точки. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии следствия, друзья спланировали «ограбление» комиссионного магазина, чтобы похитить мобильные телефоны и выручку из торговой точки. После реализации якобы налета товарищ работника уехал во Владивосток, а сотрудник заявил о произошедшем в правоохранительные органы для отвода глаз.

Однако обмануть полицейских им не удалось — правоохранители установили личность «налетчика», а затем вывели весь замысел злоумышленников «на чистую воду». Продавец комиссионки признался в содеянном и его товарища задержали во Владивостоке.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Работника комиссионки отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а его сообщника заключили под стражу.

Ранее сотрудник полиции инсценировал грабеж и отобрал сумку с 5,5 млн рублей у знакомого курьера.

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