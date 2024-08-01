Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое жителей Алтая поехали на рыбалку с тремя детьми и пропали

На Алтае нашли живыми пропавших рыбаков с тремя детьми

close
100%
ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Кытмановском районе Алтайского края полицейские разыскали двух мужчин с тремя детьми, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась жительница села Балахча, она сообщила, что в ночь на 31 июля рыбачить на озеро отправились двое мужчин с тремя ее детьми — 14-летней дочерью и сыновьями 14-ти и 10-ти лет, в какой-то момент рыбаки перестали выходить на связь.

На поиски детей и взрослых выехали 22 сотрудника полиции, спасатели МЧС и добровольцы. Спустя некоторое время была обнаружена пустая машина рыбаков.

Одному из полицейских удалось созвониться с пропавшими, на машинах включили звуковые и световые сигналы, около семи утра взрослых и детей вывели из леса. Выяснилось, что по дороге на рыбалку автомобиль сломался, сельчане решили выйти к ближайшему селу Сосновый лог, но заблудились и разделились на две группы. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Ранее в Нижневартовске рабочий заблудился и сутки бродил по лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами