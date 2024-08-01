Двое жителей Алтая поехали на рыбалку с тремя детьми и пропали

В Кытмановском районе Алтайского края полицейские разыскали двух мужчин с тремя детьми, которые отправились на рыбалку и перестали выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В правоохранительные органы обратилась жительница села Балахча, она сообщила, что в ночь на 31 июля рыбачить на озеро отправились двое мужчин с тремя ее детьми — 14-летней дочерью и сыновьями 14-ти и 10-ти лет, в какой-то момент рыбаки перестали выходить на связь.

На поиски детей и взрослых выехали 22 сотрудника полиции, спасатели МЧС и добровольцы. Спустя некоторое время была обнаружена пустая машина рыбаков.

Одному из полицейских удалось созвониться с пропавшими, на машинах включили звуковые и световые сигналы, около семи утра взрослых и детей вывели из леса. Выяснилось, что по дороге на рыбалку автомобиль сломался, сельчане решили выйти к ближайшему селу Сосновый лог, но заблудились и разделились на две группы. Жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.

Ранее в Нижневартовске рабочий заблудился и сутки бродил по лесу.