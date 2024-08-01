Военкор назвал россиян, которые вернутся в Россию в рамках обмена заключенными с Западом

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале предварительный список россиян, которые подлежат освобождению в странах Запада и возвращению в Россию в рамках обмена заключенными.

Военкор пояснил, что в скобках указана страна, где человек находился в заключении.

1 августа начался обмен заключенными между РФ и Западом. В нем участвуют 24 человека. Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где происходит обмен заключенными между РФ и США.