Синоптик рассказал, когда утихнут магнитные бури

Прекращение магнитных бурь на Земле ожидается во второй половине четверга, 1 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По прогнозам, прекращение магнитных бурь ожидается во второй половине сегодняшнего дня, в пятницу геомагнитное поле прогнозируется слабо возмущенным, а в выходные магнитосфера Земли ожидается спокойной», — рассказал синоптик.

Эксперт погоды отметил, что минувшая ночь на четверг, 1 августа, принесла на Землю магнитную бурю слабой интенсивности. Синоптик добавил, что буря была класса G1, которая продолжалась в период с 21:00 до полуночи.

Далее по словам Леуса была трехчасовая пауза, когда геомагнитное поле было слабо возмущенным, магнитная буря, вновь слабой силы — класса G1 — возобновилась.

Врач-терапевт, диетолог Елена Устинова до этого рассказала, что особенно тяжело переживать магнитные бури метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями. Чтобы не навредить здоровью, врач дала несколько советов, среди которых — побольше пить чистой воды и отказаться от соленой и жирной пищи.

Ранее ученые назвали опасные для людей последствия магнитных бурь.