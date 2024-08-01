Риелторы спасли воронежскую пенсионерку от мошенников

В Воронеже сотрудники агентства недвижимости убедили пенсионерку не продавать единственное жилье и тем самым спасли женщину от мошенников. Об этом сообщает УМВД региона.

69-летняя жительница Воронежа несколько недель общалась с телефонными мошенниками и едва не лишилась квартиры. Сначала ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей социальной службы, сообщила о положенной льготе на оплату электроэнергии и попросила продиктовать номер страхового свидетельства для записи в электронную очередь.

Вскоре после этого пенсионерка вновь ответила на звонок с незнакомого номера. В разговоре ее заверили в том, что ранее она общалась с мошенницей и теперь необходимо следовать указаниям сотрудников Центробанка и правоохранительного ведомства. Аферисты убедили россиянку снять со всех счетов деньги, и перевести средства на указанный счет, что пенсионерка и сделала, отправив 1 млн рублей.

Затем злоумышленники предложили пожилой женщине продать квартиру, она обратилась в агентство недвижимости, бдительные риелторы заподозрили, что женщина находится под влиянием мошенников и незамедлительно сообщили об этом в полицию. Стражи порядка длительнее время убеждали пенсионерку, что она попала под воздействие мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее уральский пенсионер остался без машины и денег, поверив мошенникам.