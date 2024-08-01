СК возбудил дело после обрушения в бане во Владивостоке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе «Акватория», где находится баня. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома Приморья.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено восемь посетителей.

До этого прокуратура Приморского края сообщила, что в водном комплексе «Акватория» обрушился потолок, в результате чего пострадали восемь посетителей заведения с баней и бассейнами. По данным надзорного органа, инцидент произошел на -2-м этаже здания. Площадь обрушения составила 100 кв. метров. Прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства.

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