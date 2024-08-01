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Стало известно, где происходит обмен заключенными между РФ и США

IHA: обмен заключенными между РФ и США проходит в Анкаре

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РИА Новости

Обмен заключенными между РФ и США проходит в Анкаре. Об этом сообщает агентство IHA.

В сообщении уточнили, что в рамках масштабного соглашения между РФ и США в четверг, 1 августа отпустят заключенного в РФ корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича и других.

«Стало известно, что обмен заключенными координирует в Анкаре Управление национальной разведки Турции», — передает агентство.

Начался обмен заключенными между РФ и Западом. В нем участвуют 24 человека. Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Рим Сабиров, адвокат Курмашевой, осужденной за распространение фейков о ВС РФ, заявил, что не имеет сведений о возможном обмене заключенной и месте ее нахождения.

Ранее адвокат Уилана признался, что не верит в обмен своего подзащитного.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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