Защита Курмашевой заявила, что не располагает информацией о возможном обмене заключенной

Рим Сабиров, адвокат редактора «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашевой, осужденной за распространение фейков о ВС РФ, не имеет сведений о возможном обмене заключенной и месте ее нахождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«У меня официальных данных нет», — сказал он.

Представитель защиты уточнил, что связывался с женщиной на прошлой неделе.

До этого CBS написало, что в обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, в том числе журналистка Алсу Курмашева.

В июле Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что попытки Запада представить дело Курмашевой как «преследование журналистки» несостоятельны. По словам дипломата, редактор не была аккредитована при российском внешнеполитическом ведомстве как иностранный корреспондент и «не работала на российские СМИ».

Ранее в Кремле отреагировали на требование США освободить журналистку Курмашеву.