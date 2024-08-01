Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита Курмашевой заявила, что не располагает информацией о возможном обмене заключенной

Адвокат Курмашевой Сабиров: не располагаю данными о возможном обмене заключенной

close
100%
Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Рим Сабиров, адвокат редактора «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашевой, осужденной за распространение фейков о ВС РФ, не имеет сведений о возможном обмене заключенной и месте ее нахождения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«У меня официальных данных нет», — сказал он.

Представитель защиты уточнил, что связывался с женщиной на прошлой неделе.

До этого CBS написало, что в обмене заключенными между РФ и странами Запада фигурируют 24 человека, в том числе журналистка Алсу Курмашева.

В июле Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что попытки Запада представить дело Курмашевой как «преследование журналистки» несостоятельны. По словам дипломата, редактор не была аккредитована при российском внешнеполитическом ведомстве как иностранный корреспондент и «не работала на российские СМИ».

Ранее в Кремле отреагировали на требование США освободить журналистку Курмашеву.

Все новости на тему:
Обмен заключенными РФ и Запада
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами