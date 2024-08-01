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В Петербурге школьница зацепилась кольцом за забор и осталась без фаланги пальца

В Петербурге врачи восстановили девочке оторванный палец

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Freepik.com

Медики Педиатрического университета Петербурга оказали помощь 14-летней девочке, которой оторвало фалангу пальца. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Школьница из Пушкинского района Петербурга решила перелезть через забор, зацепилась кольцом за часть конструкции и осталась без пальца. Девочку с серьезной травмой руки доставили в клинику педиатрического университета. Специалисты столкнулись с тяжелейшим повреждением сосудов, костей, нервов и мягких тканей.

«Операция продлилась 4,5 часа. За это время бригаде медиков под руководством детского микрохирурга Романа Полозова удалось восстановить кровоток, сшить разорванные анатомические структуры и зафиксировать фрагменты кости посредством металлоостеосинтеза», — сообщили в Педиатрическом университете.

Пациентка находится в реанимационном отделении клиники, медики прикладывают все усилия, чтобы фрагмент пальца благополучно прижился.

Ранее в Петербурге ребенок неудачно упал с качели и сломал позвоночник в нескольких местах.

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