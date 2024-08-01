Стало известно, сколько человек остались под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться 16 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненной информации, под завалами могут находиться 16 человек», — отметил источник.

До этого стало известно, что число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 12 человек. На месте происшествия работают свыше 450 спасателей, а также 75 машин.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены. В МЧС РФ рассказали, что в результате происшествия пострадали девять человек. В их числе пятеро детей.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.