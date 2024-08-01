Россия освободит Владимира Кара-Мурзу в рамках обмена с США

Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана в рамках обмена с США заключенными. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мужчины, заключенные в тюрьму в России по обвинениям в шпионаже, которые они и США отрицают, направляются в пункты назначения за пределами РФ», — говорится в публикации.

Кроме того, Москва также освобождает диссидента Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) в рамках соглашения. По данным газеты, активист с двойным российско-британским гражданством являлся постоянным участником кампании против политики президента России Владимира Путина. Мужчина был приговорен к 25-летнему тюремному заключению в апреле прошлого года.

Других подробностей вероятно проведенного обмена не приводится.

1 августа Россия проведет масштабный обмен заключенными с Западом. В Кремле эту информацию не комментируют. С утра 1 августа СМИ следили за перемещениями самолетов специального летного отряда «Россия». Такие самолеты уже использовались для проведения обмена.

Ожидается, что будет произведен обмен Гершковича, Уилана, Кара-Мурзы. Кроме того, сообщалось, что среди них может оказаться гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания и помилованный президентом Александром Лукашенко. Кого Россия получит взамен, пока неизвестно.

Ранее задействованный при обменах самолет приземлился в Мурманске.