Плававшим в Сене олимпийцам грозит заражение холерой

Участникам Олимпийских игр в Париже, которые соревновались в триатлоне и плавали в Сене, угрожает заражение серьезными заболеваниями. В том числе они могут заразиться холерой, предупредил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН.

Соревнования по триатлону проходили накануне. Причем их откладывали из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. Однако позже власти заверили, что очистили реку от нечистот, и разрешили проведение соревнований. После них спортсмены жаловались на тошноту и рвоту.

«Это было ни что иное, как бесчеловечный эксперимент страны-организатора и лично Макрона над молодыми людьми из многих стран мира, — считает Онищенко. — В отличие от министра спорта Франции, искупавшейся в Сене перед началом Игр, они не могли надеть на себя специальный костюм».

Онищенко подчеркнул, что такие соревнования противоречат Олимпийской хартии. По его словам, так как спортсмены борются за победу изо всех сил, у них почти нет шанса не нахлебаться водой. После соревнований в опасной среде им грозят кожные, грибковые заболевания, бактериальные кишечные болезни и даже холера.

На протяжении десятилетий река Сена в Париже считается непригодной для использования воды, в ней нельзя купаться. Это связано с тем, что в нее попадают неочищенные хозфекальные и промышленные стоки, объяснил специалист.

Напомним, отмечалось, что перед заплывами спортсменов пройдет тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания. Рассматривался вариант, что соревнования будут проведены без водной части. После соревнований спортсмены жаловались на качество воды. В частности, шведская триатлонистка Тильда Монссон рассказала, что вода отвратительно пахла и была коричневого цвета.

Ранее Макрон отреагировал на заплыв по Сене в рамках триатлона на Олимпиаде.