Щит статуи «Родина-мать» в Киеве покрылся коррозией

Коррозия начала покрывать щит монумента «Родина-мать» в Киеве, на котором год назад был заменен герб СССР на украинский трезубец. Об этом сообщил директор Института электросварки им. Патона Игорь Кривцун, пишет издание Liga.net.

По его словам, недавно монумент был обследован с помощью беспилотников.

«Мы увидели, что там уже есть коррозия», — заявил он.

Из-за ветра и отсутствия защиты сварные швы пожелтели, несмотря на то, что это нержавеющая сталь, отметил Кривцун.

По его словам, сварочные работы на гербе статуи необходимо было проводить в соответствии с технологией сварки, разработанной специалистами института, однако киевские власти не обращались к ним по этому поводу, а согласование попытались получить уже по окончании работ.

5 августа прошлого года на монумент «Родина-мать» в Киеве начали устанавливать украинский герб вместо находившегося там ранее герба СССР.

Этот памятник считается самой высокой скульптурой в Европе, его высота вместе с постаментом составляет 102 метра. Вес скульптуры составляет 13 тонн, а ее размеры — 13 на 8 метров. Созданием мемориала занимался советский скульптор Евгений Вучетич.

Ранее на Украине упростили процесс сноса памятников, связанных с Россией и СССР.