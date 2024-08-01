Рухнувший дом в Нижнем Тагиле не был аварийным

Жилой дом, рухнувший в Нижнем Тагиле, не был аварийным, а износ здания составлял 30%. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные портала ГИС ЖКХ.

Из них следует, что капитальный ремонт в построенном в 1974 году здании запланировали на 2032 год. АО «Газэкс» числится ресурсоснабжающей организацией, отвечающей за газоснабжение.

Известно, что на данный момент под завалами дома могут находиться шесть человек. На месте работают сотрудники МЧС. Часть пострадавших жильцов уже удалось спасти из-под завалов.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа. Здание находится на улице Сибирской.

После этого в доме рухнули первый и второй подъезды, а затем еще два раза частично обваливались стены. В МЧС РФ рассказали, что в результате происшествия пострадали девять человек. В их числе пятеро детей.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.