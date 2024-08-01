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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле достигло 12 человек

МЧС: в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек в результате обрушения дома

Число пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 12 человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что среди пострадавших — шестеро детей.

В настоящее время на месте происшествия работают в поисково-спасательных работах задействованы свыше 450 специалистов, а также 75 единиц техники.

1 августа в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. Сообщалось, что обрушился один из подъездов. В оперативных службах заявили, что причиной взрыва стал газовый баллон. Некоторые жильцы оставались под завалами, их спасением занимались специалисты МЧС России.

Позже стало известно, что взрывом были разрушены около 15 квартир, всего их в доме 80. Спасатели проводили разбор завалов, но произошло повторное обрушение.

Ранее появилось видео второго обрушения стены дома в Нижнем Тагиле.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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