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В Москве жители Дагестана похитили «опозорившую семью» девушку

«Осторожно, новости»: в Москве студентку похитили родственники из Дагестана

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Живущая в Москве студентка пропала после разговора со своими родственниками из Дагестана. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Девушка жила в столице в коммунальной квартире с подругой и училась в медколледже. Накануне в квартиру, по данным источника, вломились отец и дядя студентки. Они избили родственницу, нашли ее паспорт и вытолкали на улицу.

«Сейчас местонахождение девушки неизвестно», – сообщается в публикации.

Известно, что она переехала из Дагестана в Москву к тетям, но между ними часто возникали конфликты, поэтому она переехала к знакомой в Люблино. Девушка сменила SIM-карту, чтобы ее было сложнее найти.

Несмотря на это, родственники вычислили ее местонахождение и начали преследовать. В беседе с журналистами подруги сообщили, что дядя и отец ругали россиянку за то, что она якобы опозорила семью.

При этом в июне мать и тетя ворвались к ней в квартиру, но после разговора разрешили жить отдельно от семьи.

Ранее в в Ногинске мужчина угрожал бывшей и преследовал ее, чтобы похитить ребенка.

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