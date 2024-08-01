Под завалами дома в Нижнем Тагиле остаются шесть человек

Под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле по предварительным данным остаются шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, под завалами жилого дома в Нижнем Тагиле, где обрушились два подъезда, остаются шесть человек», — сообщили там.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушился многоэтажный жилой дом на улице Сибирской. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В МЧС сообщили, что из обрушившегося и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В городе развернули пункт временного размещения на территории гостиницы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее полпред президента отреагировал на обрушение дома в Нижнем Тагиле.