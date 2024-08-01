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Задействованный при обменах самолет приземлился в Мурманске

В районе Мурманска приземлился самолет, участвовавший в обмене пленными США и РФ

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Shutterstock/Maxena

Задействованный при обменах заключенными между Россией и США самолет приземлился в аэропорту Мурманска. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно данным портала, утром 1 августа самолет Aн-148-100E покинул столичный аэропорт Внуково, после чего приземлился в Калининграде. Оттуда он вылетел в обратном направлении и приземлился в районе Мурманска.

Полет самолета был совершен на фоне сообщений о готовящемся обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Рейс стал самым отслеживаемым на портале.

До этого телеканал Fox News сообщил, что журналист вернется в США 1 августа в рамках обмена заключенными. По словам ведущего канала, эта информация была получена от газеты WSJ.

При этом 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном обмене заключенными между Россией и странами Запада.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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