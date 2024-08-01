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Россия выйдет из Международного совета по исследованию моря

Кабмин внес в Госдуму законопроект о выходе РФ из ICES

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Максим Блинов/РИА Новости

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), подписанной в 1964 году. Документ размещен в думской электронной базе.

Эту Конвенцию Москва подписала в 1964 году. В мае прошлого года о возможности выхода России из совета, если ее членство не восстановят в полном объеме, допустил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Район деятельности совета — Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке к документу о выходе из ICES, членами совета являются 20 стран. Совет является крупной исследовательской площадкой, на полях которой действуют тысячи ученых.

До этого сообщалось, что Россия может возобновить встречи рабочих групп Арктического совета. Российская сторона положительно смотрит на возобновление работы организации, прежде всего его рабочих и экспертных групп, в которых производится рабочая деятельность.

Ранее МИД России обвинил Совет государств Балтийского моря в краже членского взноса.

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