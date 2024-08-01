Россиянка стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38

Жительница Магадана Милана Смердова получила удостоверение пилота вертолета Ми-38 и установила рекорд, став первой в мире женщиной, которая получила права на управление этой модели воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Авиация Колымы».

«Милане 26 лет, закончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации в 2020 году. Летный стаж составляет 4 года, в нашей авиакомпании Милана работает 2,5 года в должности второго пилота», — рассказали в пресс-службе.

Достижение Смердовой зафиксировали в Книге рекордов России и международном агентстве регистрации рекордов Interrecord.

До этого в Книгу рекордов попала челябинский кондитер Марина Синицкая — вместе с 29 коллегами она испекла гигантский торт размером 24 квадратных метра и весом 1,5 тонны в виде российского триколора.

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