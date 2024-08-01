Роспотребнадзор призвал россиян выбирать арбузы с осторожностью

При выборе арбуза важно не только искать самый спелый и сладкий, но и проявлять осторожность с точки зрения безопасности. В месте продажи ягоды должно быть чисто, а разрезанные арбузы грозят покупателю отравлением, передает «Мойка 78» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

Эксперты ведомства подчеркивают, что при покупке арбузов нельзя отрезать кусочек на пробу или резать ягоды пополам. На месте разреза стремительно размножаются опасные микроорганизмы. Более того – невозможно точно знать, что разрез проводился чистым ножом в гигиенически безопасных условиях.

«Это вносит дополнительные риски нарваться на неприятные последствия после употребления [арбуза]», — подчеркнули специалисты.

Также они посоветовали отказаться от покупки лакомства на бахчевых развалах вдоль дорог, подчеркнув, что в подобных местах продают продукты, которые не проходили необходимую санитарную экспертизу. Более того, арбузы могут впитывать тяжелые металлы из выхлопных газов машин.

Хорошие, безопасные арбузы подаются в специальных точках с навесом, они должны быть непременно накрыты тентом. Хранятся они в стеллажах – нельзя просто положить арбузы кучей на землю. Кроме того, эксперты советуют ориентироваться на продавца – он должен быть одет в специальную форму, а по просьбе покупателя готов продемонстрировать документы о качестве арбузов.

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