Появилось видео второго обрушения стены дома в Нижнем Тагиле

Очевидцы запечатлели на видео момент обрушения части стены многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

Запечатленный на кадрах эпизод произошел через 20 минут после первого взрыва.

В МЧС сообщили, что из обрушившегося и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В городе развернули пункт временного размещения на территории гостиницы.

1 августа в Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме на улице Сибирской, обрушились два подъезда. Сообщается, что причиной взрыва стал газ. По предварительным данным, никто из находившихся в доме людей покинуть свои квартиры не успел. Число пострадавших при обрушении выросло до 10, большая часть из них дети. Под завалами еще находятся люди. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее полпред президента отреагировал на обрушение дома в Нижнем Тагиле.