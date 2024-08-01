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Погрязший в долгах рабочий нашел алмаз стоимостью $100 тыс.

CNN: в Индии рабочий нашел алмаз ценой $100 тысяч

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CNN

Рабочий из Индии нашел алмаз стоимостью $100 тысяч, пишет CNN. По словам мужчины, теперь он сможет выплатить все долги и не бедствовать.

Раджа Гонд работает в золотодобывающей компании, получая $4 в день. Кроме того, 40-летний мужчина подрабатывает трактористом на фермерских полях, чтобы прокормить семью. Однако его финансового дохода не хватает, чтобы содержать жену и детей, поэтому индиец погряз в долгах.

Впрочем, теперь жизнь Раджа изменится — это стало возможным благодаря его находке. Во время подработки в шахте он наткнулся на алмаз весом 19 карат.

«Он сиял просто потрясающе. Я сразу понял, что это бриллиант», — вспоминает Гонд.

Мужчина вместе с братом сразу же поехали домой на велосипеде, сообщили радостную новость семье, после чего поехали в офис к экспертам, чтобы те посчитали стоимость камня. Оказалось, алмаз стоит около $100 тысяч.

«Наша жизнь изменилась навсегда», — прокомментировал Раджу.

Мужчина рассказал, что сначала выплатит все долги, вложится в образование своих детей, купит землю и построит дом.

Ранее в США мужчина нашел бивень мамонта возрастом около 10 млн лет.

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