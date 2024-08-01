Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден первый погибший при обрушении дома в Нижнем Тагиле

ТАСС: один человек погиб после взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле

close
100%
МЧС РФ по Свердловской области

Спасатели нашли тело первого человека, который погиб в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек», — сказал источник.

Он также добавил, что сейчас под обломками здания все еще находятся как минимум восемь человек.

В Telegram-канале МЧС России сообщили, что число пострадавших увеличилось до 10. Среди них пятеро детей. Спасатели достали из-под завалов еще одного жителя.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушился многоэтажный жилой дом на улице Сибирской. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В МЧС сообщили, что из обрушившегося и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В городе развернули пункт временного размещения на территории гостиницы.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее полпред президента отреагировал на обрушение дома в Нижнем Тагиле.

Все новости на тему:
Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами