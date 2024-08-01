Найден первый погибший при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Спасатели нашли тело первого человека, который погиб в результате частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек», — сказал источник.

Он также добавил, что сейчас под обломками здания все еще находятся как минимум восемь человек.

В Telegram-канале МЧС России сообщили, что число пострадавших увеличилось до 10. Среди них пятеро детей. Спасатели достали из-под завалов еще одного жителя.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушился многоэтажный жилой дом на улице Сибирской. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет России, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В МЧС сообщили, что из обрушившегося и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В городе развернули пункт временного размещения на территории гостиницы.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее полпред президента отреагировал на обрушение дома в Нижнем Тагиле.