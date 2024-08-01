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Российский самолет вылетел в Турцию на фоне данных об обмене заключенными

Самолет отряда «Россия» вылетел в Турцию после сообщений об обмене заключенными

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Depositphotos

Самолет летного отряда «Россия» вылетел в Турцию на фоне сообщений о вероятном обмене заключенными между Россией и Западом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar 24.

По данным сервиса, примерно в 12:40 из аэропорта «Внуково» вылетел Ту-204 с бортовым номером RA-64059. Ожидается, что авиалайнер приземлится в Анкаре примерно в 15:10 по местному времени.

Это воздушное судно обычно используется высокопоставленными российскими чиновниками. Например, судя по данным сервиса, самолет недавно совершал перелет между Санкт-Петербургом, Сочи и Москвой.

Одновременно с этим, согласно Flightradar 24, в Анкару из Осло вылетел американский частный самолет Dassault Falcon 7X. 30 июля авиалайнер прилетел в Норвегию из Вашингтона. Судя по данным сервиса, сейчас самолет пролетает территорию Польши.

31 июля агентство Reuters сообщило, что между Россией и странами Запада готовился масштабный обмен заключенными.

В тот же день телеканал N1 сообщил, что процедура может пройти между Россией, США, Германией и Белоруссией. По данным канала, под обмен попадут в том числе россияне Артем и Анна Дульцевы, которые жили в Словении по аргентинским паспортам и были осуждены за шпионаж.

При этом 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном обмене заключенными между Россией и странами Запада.

Ранее в США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией.

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