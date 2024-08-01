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В Нижнем Тагиле выросло число пострадавших при обрушении дома

МЧС РФ: число раненных при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до девяти

Количество людей, пострадавших в результате обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле в Свердловской области, увеличилось до девяти. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, сотрудники экстренных служб вытащили из-под завалов еще одного ребенка.

«Всего пострадали девять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении.

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения в Telegram-канале рассказала, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о женщине, у которой диагностировали перелом ноги и травматический шок, и мужчине с травмами скелета и живота. Граждан доставили в Городскую больницу №1, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в стационар Детской городской больницы доставили двоих подростов в состоянии средней степени тяжести. Обоим пациентам по 11 лет, уточнили в ведомстве.

Утром 1 августа в многоэтажном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа. После этого в здании рухнули первый и второй подъезды, а затем произошли еще два частичных обрушения стен.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Свердловской области, в свою очередь, организовала проверку.

«Газета.Ru» запустила онлайн-трансляцию.

Ранее на место ЧП в Нижнем Тагиле направили два вертолета с медиками.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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