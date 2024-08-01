В Нижнем Тагиле после обрушения дома эвакуировали 70 человек

Из обрушившегося и соседних домов в Нижнем Тагиле эвакуировали 70 жильцов. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Разбор завалов продолжается», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что для жильцов будет развернут пункт временного размещения в гостинице.

До этого в Нижнем Тагиле спасатели достали из-под завалов живую девочку.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, подъезды жилого дома на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка обрушились из-за взрыва бытового газа. Пострадали четыре ребенка и четверо взрослых.

Глава города Владислав Пинаев заявил, что для жителей обрушившегося здания был организован временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.