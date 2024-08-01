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Мигрант напал на женщину в супермаркете в Подмосковье и стал фигурантом дела

В Подмосковье мигрант напал на женщину в супермаркете

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Depositphotos

В Подмосковье мигрант стал фигурантом уголовного дела после нападения на женщину в супермаркете. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Юдино. Иностранец напал на женщину в строительном супермаркете, оскорблял ее и пытался ударить. На помощь ей пришел прохожий, который пресек агрессию мужчины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого петербургский ресторатор из ревности проломил голову участнице конкурсов красоты. Мужчина напал на возлюбленную в квартире на Серебристом бульваре. Женщину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, контузией, переломами височной кости, а также синяками и гематомами.

Ранее в Москве мигрантка накинулась на контролера, не желая оплачивать проезд.

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