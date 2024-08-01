Двух школьниц нашли под завалами дома в Нижнем Тагиле

Двух школьниц 14 лет обнаружили под завалами обрушившегося пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пострадавшие — подруги, ученицы местной школы. В настоящее время спасатели пытаются их вытащить.

Во время взрыва девочки находились дома одни — папа первой девочки ушел в магазин. Спасатели ищут родителей школьниц.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, подъезды жилого дома на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка обрушились из-за взрыва бытового газа. Пострадали четыре ребенка и четверо взрослых.

Глава города Владислав Пинаев сообщил, что для жителей обрушившегося здания был организован временный пункт размещения в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.