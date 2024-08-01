Стало известно, как быстро россияне получают деньги при выигрыше в лотерею

Если россиянин выиграл в лотерею сумму более 600 тысяч рублей, то он получит ее не позднее, чем через 180 дней с момента обращения. Если же речь идет о моментальной лотерее, то такую же сумму победителю выплачивают за 30 дней с момента объявления итогов игры, рассказали RT в «Столото».

Для получения выигрыша победитель должен предоставить билет, квитанцию или информацию в электронном виде. Длительные сроки выплаты денег в компании объяснили желанием защитить человека от импульсивных покупок.

Если речь идет о выигрыше до тысячи рублей, то такие суммы выплачиваются победителю сразу после обращения.

«Выигрыш в государственную лотерею приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза», — подчеркнули в «Столото».

Подчеркивается, что если выигрыш не превышает 4 тысяч рублей, то налогами он не облагается. А вот если сумма варьируется от 4 до 5 тысяч рублей, то взимается налог по ставке в 13%.

Напомним, в компании сообщали, что в России в среднем появляется по 20 миллионеров каждую неделю благодаря выигрышу в лотерею. Так, в прошлом году миллионерами стали 145 россиян, а за первое полугодие 2024 года в ряду лотерейных миллионеров оказались более 515 человек.

Ранее московский инженер-авиаконструктор выиграл в лотерею почти 170 млн рублей.