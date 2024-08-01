Сотрудникам с IT-ипотекой запретили увольняться до погашения кредита

Российские айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения льготного кредита на жилье. Об этом сообщает Минцифры в Telegram-канале.

Раньше нужно было проработать в компании минимум пять лет с момента оформления кредита, а теперь нельзя увольняться в течение всего срока ипотеки, разъяснили в ведомстве.

Кроме того, изменилась ставка, которая теперь не превышает 6%. Также программа IТ-ипотеки перестала действовать в Москве и Санкт-Петербурге. Изменился и размер льготного кредита. Ранее он составлял до 18 млн рублей в городах-миллионниках и до 9 млн рублей в остальных населенных пунктах, теперь же не должен превышать 9 млн рублей во всех российских регионах.

31 июля стало известно, что правительство РФ продлило программу льготной IT-ипотеки до 2030 года.

До этого директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза к 2030 году на фоне решения правительства об увеличении лимита по программе до 700 млрд рублей.

Ранее россиянам рассказали, когда могут снизиться ставки по ипотеке.