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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве будет сухая погода с температурой до +24

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В ближайшие дни в Москве ожидается «очень медленное выздоровление» погоды. Дожди во второй половине недели еще пройдут, но на выходные жителям столицы обещают сухую, ясную погоду, рассказал RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Завтра, в пятницу, в городе начнет теплеть, ожидается 22-23 градуса выше нуля. Дожди и грозы еще будут, но их станет меньше, заверил синоптик.

«Дожди сдвинутся на вторую половину дня, и могут прогреметь отдельные грозы, но в целом погода пойдет на поправку», — пообещал он.

В выходные в столице будет облачно, но есть шанс, что обойдется без осадков, отметил Шувалов. Ожидается до 23-24 градусов тепла. Новая рабочая неделя начнется с такой же погоды – дождь на понедельник не прогнозируется.

До этого метеорологи рассказали, что в Москве температура воздуха вырастет к середине августа и будет доходить до +25 градусов. Подчеркивается, что подобная погода считается комфортной для этого времени года.

Ранее ухудшение погоды в России объяснили вырубкой реликтового леса в Сочи.

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