В российских магазинах нашли поддельный липовый мед

Роскачество провело исследование меда 16 торговых марок, установив, что продукция имеет признаки фальсификации. Об этом сообщили ТАСС в организации.

В организации сообщили, что по результатам проведенной проверки было установлено, что производители этих марок и торговые сети производят и реализуют фальсификат.

«Ни одна из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства», — рассказали эксперты.

По данным Роскачества, в частности была обнаружена смесь меда с сахарным сиропом. Подделку выявили в продукции торговых марок «Медовая долина» (цветочный), «Каждый день» (гречишный), а также Spar (цветочный) и «365 дней» (цветочный).

Кроме того, фальсификат нашли в продукции «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Горный»), «Дедушкин улей» (липовый) и других.

Эксперты организации также нашли низкое содержание пролина в меде торговых марок «Дедушкин улей» (липовый), «365 дней» (цветочный) и «Медовый край» (липовый). По словам специалистов, это нарушение свидетельствует о том, что мед был собран незрелым, продукция может быть фальсифицирована или перегрета, в результате чего были утрачены полезные свойства продукта.

Ранее эксперты рассказали о признаках хорошего меда и о его подделках.