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В МЧС уточнили, задел ли взрыв в Нижнем Тагиле здание детского сада

МЧС: детсад по соседству с разрушившимся домом в Нижнем Тагиле не пострадал

Детский сад, находящийся по соседству с обрушившимся из-за взрыва жилым домом в Нижнем Тагиле, не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Специалисты МЧС России проверили здание и не выявили нарушений конструкций. Дошкольное учреждение закрыто на летние каникулы: детей и персонала в нем не было», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash утверждал, что взрывная волна выбила окна в соседнем детском саду. Учреждение находится в 50 метрах от места инцидента.

В ведомстве заверили, что никто не пострадал, несмотря на то, что здание находится в относительной близости от жилого дома. При этом в публикации МЧС напрямую о том, что окна в здание не выбило, не говорится.

Утром 1 августа обрушился многоэтажный жилой дом на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. По данным МЧС, причиной стал взрыв бытового газа.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что при обрушении пострадали семь человек, из них пятеро детей. В гостинице «Спортивная-1» организовали временный пункт размещения для жителей.

Спасатели помогли выбраться трем людям из-под завалов. На месте продолжаются поиски еще двух человек.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку для контроля транспортировки жильцов дома в пункты временного размещения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Хабаровском крае произошел взрыв газа в доме.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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