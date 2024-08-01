В Шебекино беспилотник атаковал автобус

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли очередные удары по Шебекинскому городскому округу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир», — сообщил он.

Повредило автобус и стоящий рядом автомобиль.

Также в Шебекино беспилотник атаковал автомобиль, размещенный на территории инфраструктурного объекта. Третий дрон сдетонировал на парковке производственного предприятия — пострадали более 10 автомобилей.

Также в нескольких селах повреждения получили дома при сбрасывании боеприпасов с беспилотников.

Местные паблики сообщали, что возгорания произошли на одном из предприятий Шебекино — поднимается густой черный дым.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. До этого в Минобороны сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 июля уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами РФ.

Ранее на окраине Шебекино произошел взрыв.