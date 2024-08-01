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Россиянин пытался взыскать 116 млн несуществующих долгов и стал фигурантом дела

В Мурманске мужчина пытался взыскать 116 млн рублей несуществующих долгов

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Shutterstock/Morakot Kawinchan

В Мурманске мужчине предъявили обвинение за попытку взыскать несуществующие долги на 116 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 55-летний фигурант с августа 2022 года по май 2023 года представил в суд четыре иска с требованием о взыскании долгов на общую сумму в 116 млн рублей в пользу подставных лиц. Мужчина при этом приобщил к заявлениям сфальсифицированные копии договоров займа, которые якобы были заключены с потерпевшими.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении и покушении на преступление, мошенничестве и фальсификации доказательств. Фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

До этого 60-летняя жительница Оренбургской области «инвестировала» в мошенников более 9 млн рублей. Она увидела в сети рекламу о дополнительном заработке на инвестициях, а затем с ней связался неизвестный.

Ранее пенсионер потратил на девушку из Кении $110 тысяч и узнал, что стал жертвой мошенников.

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