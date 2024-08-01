На место обрушения дома в Нижнем Тагиле направили два вертолета с медиками

Две авиамедицинские бригады направили для помощи пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Два вертолета с бригадами медиков на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями, направили из Екатеринбурга для помощи пострадавшим при взрыве.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехали медицинские службы, в их числе пять бригад скорой помощи. Процесс оказания медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Утром 1 августа обрушилась жилая пятиэтажка на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

После этого прокуратура Свердловской области организовала проверку. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ранее соседи рассказали о моменте обрушения дома в Нижнем Тагиле.