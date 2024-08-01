Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Тагиле при обрушении дома пострадали дети

Пинаев: в Нижнем Тагиле при обрушении дома пострадали 7 человек, из них 5 детей

В Нижнем Тагиле при обрушении пятиэтажного жилого дома в результате взрыва газа пострадали 7 человек, из них 5 детей. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

«По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей. Госпитализированы двое взрослых», — написал чиновник.

Он добавил, что временный пункт размещения для жителей обрушившихся подъездов организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Кроме того, с 12:30 на территории Дзержинского района, где расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, жилой дом на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка частично обрушился из-за взрыва бытового газа. Пострадали два подъезда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажки. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.

Все новости на тему:
Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами