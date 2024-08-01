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«Думали, что с полигона»: соседи рассказали о моменте обрушения дома в Тагиле

360.ru: в момент обрушения дома в Тагиле соседи подумали, то это шум с полигона

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В момент обрушения подъезда жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, соседнее здание зашаталось от взрыва. Местные жители сначала приняли это за шум с полигона, рассказала 360.ru живущая по соседству очевидица.

«Мама думала, что с полигона, но у нас немного дом зашатало. Кот под кровать спрятался, до сих пор выходить не хочет», — рассказала женщина.

Напомним, по данным МЧС, частичное обрушение дома произошло из-за взрыва бытового газа. На данный момент известно о шести пострадавших. Под завалами могут находиться еще двое жильцов, их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных проверяли газовые трубы в доме перед взрывом в Нижнем Тагиле.

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