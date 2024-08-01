Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле после обрушения жилого дома

В Нижнем Тагиле ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после инцидента с жилым домом, который частично обрушился в результате взрыва газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Введен режим ЧС [в районе, где произошел взрыв газа в жилом доме]», — сообщил спикер в комментарии агентству. Жилой дом находится на территории Дзержинского района Нижнего Тагила.

О взрыве утром 1 августа сообщили местные Telegram-каналы. Инцидент произошел на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка.

По информации Telegram-канала Mash, в больницу увезли шесть человек. Мужчина и женщина пенсионного возраста находятся в тяжелом состоянии, четыре ребенка — в среднем.

По данным МЧС, жилой дом частично обрушился из-за взрыва бытового газа.

Спасатели помогли выбраться трем людям из-под завалов. На месте продолжаются поиски еще двух человек.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. Ведомство намерено проконтролировать транспортировку жильцов дома в пункты временного размещения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае попал на видео.