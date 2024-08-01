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При обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали трое детей

МЧС: при обрушении дома в Нижнем Тагиле пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает МЧС.

В ведомстве также сообщили, что свыше 150 человек и 47 единиц техники привлекли к разбору завалов, к обрушившемуся дому едут кинологические расчеты.

До этого сообщалось, что прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с частичным обрушением многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле.

Утром 1 августа в многоквартирном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа. После этого в здании рухнули первый и второй подъезды, рассказали в МЧС РФ. Через некоторое время в доме еще два раза обрушились стены.

По последней информации, сотрудники экстренных служб достали из-под завалов троих человек. Под обломками еще остаются люди.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что в последний раз дом проверяли 19 июля. Тогда представители газовой службы заверили граждан в отсутствии каких-либо проблем.

Ранее в жилом доме в Хабаровском крае произошел взрыв газа.

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