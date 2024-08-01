Возбуждено уголовное дело в связи с обрушением дома в Нижнем Тагиле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ) в связи с обрушением пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным СК, обрушились два подъезда дома.

На место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе самых опытных следователей и криминалистов СК РФ, в том числе отдела криминалистики.

Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, следователи потребовали предоставить документы о том, проводилось ли ранее обследование дома.

Информация о пострадавших уточняется, спасательные работы с участием сотрудников МЧС пока продолжаются. Работу СК на месте ЧП координирует заместитель руководителя регионального СКР полковник юстиции Алексей Валерьевич Невгад. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Свердловской области, добавили в ведомстве.

Как сообщала пресс-служба МЧС РФ, жилой дом на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка частично обрушился из-за взрыва бытового газа. По данным Telegram-канала Mash, в больницу увезли шесть человек: мужчина и женщина пенсионного возраста находятся в тяжелом состоянии, четыре ребенка — в среднем. Еще один ребенок остается под завалами. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа.