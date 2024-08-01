Мужчина разбил стекло автобуса скейтбордом после ссоры с водителем

В Сестрорецке конфликт водителя автобуса №211Э с пассажиром закончился порчей городского имущества. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

Как рассказал водитель, обратившийся к правоохранителям Курортного района города, инцидент произошел 31 июля у дома 64 по улице Володарского. Пассажир возмутился, что автобус не остановился на нужной ему остановке. После словесной перепалки с работником транспорта мужчина вышел из салона, бросил в лобовое стекло автобуса скейтборд так, что разбил стекло, после чего с места ЧП скрылся.

Полиция разыскивает нарушителя.

До этого похожий случай произошел в Московском районе города. Пассажир напал на водителя автобуса и разбил боковое стекло, чтобы выйти на улицу. Дебошира оперативно задержали: им оказался 32-летний ранее судимый местный житель.

Ранее в Москве контролер поймал безбилетника, находящегося в федеральном розыске.